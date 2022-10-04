"لا يتحدثون عن حظ ريال مدريد إلا وهو فائز!".. كارباخال يرد على تشافي وميسي

ظهير أيمن المرينجي يفتح النار

تحدث داني كارباخال ظهير أيمن ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا.

وأشار كارباخال إلى العديد من التفاصيل الخاصة بـ"حظ ريال مدريد" متناولًا ما قاله تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أمس حول أن "الليجا أكثر عدلًا من دوري أبطال أوروبا الذي لا يذهب دائمًا للأفضل".

حظ ريال مدريد؟

وقال كارباخال: "حينما تحصل على 5 كؤوس أوروبية من أصل 9، أعتقد أن الحظ يكون أمرًا هامشيًا!، ويسرني أن هذا الحديث يكون دائمًا ونحن فائزون باللقب".

وأردف: "محظوظ فعلًا ولكن بكوني لاعبًا في ريال مدريد والفوز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، هنا نتعلم صناعة التاريخ، نتعلم القتال من أجل الألقاب، وهذا هو سر التتويج بها".

وأكد كارباخال أن ريال مدريد "أحد 4 أو 5 فرق مرشحة للتتويج بدوري أبطال أوروبا".

كما شدد على التلاحم بين كبار الفريق وشبابه مشيرًا إلى أن "الشباب لا يسرقون منا الأضواء، بل إنهم يكتسبون ثقلًا كبيرًا، وهذا ما يجعل فريقنا تنافسيًا لأقصى درجة".

وعن مباراة أوساسونا التي تعثر فيها ريال مدريد في الجولة الماضية بالدوري الإسباني، أكد كارباخال أن "المباراة انتهت بكل ما فيها، ونركز على مباراة شاختار وستكون مباراة صعبة ضد وصيف المجموعة".

وأكد دعمه لزميله كريم بنزيما بعد إهدار ركلة جزاء أمام أوساسونا مشددًا على أنه "الأفضل في مركزه بالعالم.. لا أعتقد أن هذا يؤثر به".