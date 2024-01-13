إعلامي سعودي: أتوقع انضمام أنشيلوتي قريبًا للدوري السعودي

هل تكون المملكة الوجهة المقبلة للعجوز الإيطالي؟

علق الصحفي الرياضي بتال القوس، على تصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة، المقررة غدًا الأحد في "الأول بارك"، بنهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "الجماهير السعودية لديها شغف كبير بكرة القدم، والأجواء هنا تسعدني".

وعلق بتال في تغريدة عبر حسابه الشخصي "X" (تويتر سابقًا)، بعبارة: "أتوقع.. يجي دورينا"، في إشارة إلى أن كارلو أنشيلوتي سيختار العمل في السعودية كمدير فني خلال فترة قريبة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرتبط أنشيلوتي بعقد مع ريال مدريد، تم تمديده قبل أسبوعين إلى صيف 2026، رغم أن التقارير الصحفية ربطت بينه وبين تدريب المنتخب البرازيلي خلال الصيف المقبل، إلا أن قرار فلورنتينو بيريز، ربط المدرب الإيطالي بالعمل في مدريد.

وانهالت التعليقات الإيجابية على تغريدة "بتال"، حيث أكد أكثر من مشجع رغبته في أن ينضم أنشيلوتي إلى كوكبة نجوم كرة القدم، مدربين ولاعبين في الملاعب السعودية.