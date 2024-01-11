"لا نستجدي أحدًا بالرافعات الاقتصادية!".. صفعة غير متوقعة من أوساسونا لبرشلونة

هل هي إساءة أم تصريح عابر؟

فجر المدير العام لنادي أوساسونا، فران كانال، عاصفة من الجدل بسبب تصريحات وجهها بوضوح إلى نادي برشلونة، وإن لم يسمّ الكيان الكتالوني بهذا الوصف.

وقال كانال على هامش لقاء فريقه ببرشلونة في السوبر الإسباني: "نحن لا نستجدي أحدًا، ولا نملك علاقات قوية أو نستخدم رافعات اقتصادية!".. وذلك في إشارة واضحة إلى برشلونة.

وأضاف: "نحن نحترم الجميع، نؤمن بأن منافستنا رائعة، نحن صغار ولكننا كبار بمعايير الروح، نحن الفريق الذي أضاف الكثير هنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويشير كانال بوضوح إلى الانتقادات الجارية حول العلاقة بين رابطة الدوري الإسباني ونادي برشلونة، على هامش مفهوم الرافعات الاقتصادية التي لجأ إليها النادي الكتالوني للتخفف من أعباء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها.

كما أثيرت انتقادات عدة حول قيمة جوائز السوبر الإسباني التي تنص لائحتها على أن يحصل كل فريق يلعب في البطولة على 900 ألف يورو فحسب، بينما سيجني كل من ريال مدريد وبرشلونة ما يقارب 10 أضعاف هذا المبلغ في حالة الفوز!.