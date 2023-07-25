لا نخشى ريال مدريد .. رد صادم من نائب لابورتا على أنباء التفاوض مع مبابي!

التركيز فقط على ما يُريده تشافي

رد رافا يوستي النائب الأول لجوان لابورتا رئيس برشلونة، على الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة حول انتقال كيليان مبابي للنادي الكتالوني.

مستقبل مبابي يعتبر علامة الاستفهام الأهم في الوقت الحالي، بسبب إصرار اللاعب على البقاء مع باريس سان جيرمان حتى نهاية عقده والرحيل بعدها بالمجان، بينما يريد النادي الفرنسي تجديد عقده أو بيعه الآن.

الأزمة التي أدت إلى استبعاد مبابي من الجولة الآسيوية لباريس، ألقت بظلالها على حديث يوستي لوسائل الإعلام خلال تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية لحضور الفترة التحضيرية لبرشلونة استعدادًا للموسم الجديد.

وقال نائب لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو":"أنا لست هنا لتغذية الإعلام بالمزيد من الشائعات، أي شيء أقوله كنائب لرئيس برشلونة سيساهم في تضخيم هذه التكهنات".

وأضاف:"أريد أن أخبر الجميع أن لدينا فريقًا أفضل بالفعل من العام الماضي بوجود إلكاي جوندوان وأوريول روميو وإينيجو مارتينيز، أي شيء آخر يُثار فهو مجرد شائعات".

وعندما تم سؤاله عن شعوره بالخوف من إمكانية انتقال مبابي لريال مدريد:"أبدًا، كل ما يقلقني هو فريقنا وما يحتاجه تشافي للحصول على الألقاب ومساعدة المجموعة من اللاعبين".

يذكر أن مبابي تلقى عرضًا من الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو، لكن الدولي الفرنسي يرفض فكرة الرحيل عن أوروبا في الوقت الحالي.