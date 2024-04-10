لا مكان لك .. الاتحاد يطلب من نجمه البحث عن فريق آخر!

من أول المغادرين من الاتحاد في الصيف المقبل؟

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أخبر الاتحاد نجمه بأنّه خارج حسابات المدرب مارسيلو جاياردو للموسم المقبل وعليه بالبحث عن فريق جديد.

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الاتحاد ودّع دوري أبطال آسيا أمام الهلال من ربع النهائي، لكن لديه فرصة لحصد أول لقب له في الموسم الحالي حينما يلعب ضد الزعيم في نهائي السوبر السعودي.

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وعلم "كووورة" من مصادره أن الاتحاد طلب من هارون كمارا البحث عن فريق آخر في الموسم المقبل وأنّه لن يعود إلى معقل النمور.

وأوضح الموقع أنّ المدرب جاياردو لا يرغب في انضمام اللاعب - المعار إلى الاتفاق - إلى قائمة الفريق في الموسم المقبل، رغم زيادتها من 25 لاعبًا إلى 30.

كما أكد الموقع أنّ الاتفاق لم يقدم أي عرض رسمي لكمارا للتعاقد معه بصورة نهائية في الصيف، مما يعني أنّ موقف اللاعب متأزم.

جدير بالذكر أنّ عقد كمارا ينتهي في الصيف المقبل.

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