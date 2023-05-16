لا مكان لكم بيننا .. بايرن ميونخ يتخلص من "التفاح الفاسد" في فريقه!

توخيل يتخلى عن بعض اللاعبين من أجل بايرن ميونخ

يسعى النادي الألماني بايرين ميونخ، للتخلص من بعض لاعبي الدوري الإنجليزي، الذين أخفقوا بأليانز أرينا طوال الموسم.

وانضم ساديو ماني، وجواو كانسيلو إلى البافاري يناير الماضي، من ليفربول ومانشستر سيتي على الترتيب.

ووفقًا لقناة سكاي دويتشلاند الألمانية، قد يسعى بايرين ميونخ للتخلص من اللاعبين، في أقرب فرصة، حيث لا يقتنع توماس توخيل بكلاهما.

فسجل ماني، 12 هدفًا فقط، وصنع ستة، مع بايرن ميونخ طوال الموسم، خلال 37 مباراة، كما رصدته الكاميرا بملعب الاتحاد في شجار مع زميله ليروي ساني، عقب أحد مباريات دوري أبطال أوروبا.

أما كانسيلو الذي استمر على دكة البدلاء كثيرًا هذا الموسم، لن يتحرك النادي البافاري من أجل انتقال دائم، حتى إذا قام سيتي بتخفيض سعره إلى 70 مليون.

الجدير بالذكر أن، كان قد طلب بايرين ميونخ 40 مليون فقط من أجل كانسيلو.