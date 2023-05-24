لا مجال للإنكار.. أدلة دامغة جديدة على ارتكاب داني ألفيش جريمة الاعتداء الجنسي!

ماذا سيفعل البرازيلي هذه المرة؟

لقد مرت أربعة أشهر منذ أن أمر القاضي بالحبس الاحتياطي على داني ألفيش أسطورة برشلونة بسبب ارتفاع مخاطر هروب اللاعب من إسبانيا في ظل اتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسي ليلة 30 ديسمبر 2022 في ملهى ساتون الليلي في برشلونة تجاه فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا لا تزال مصرة على كل أقوالها حيال فعلة البرازيلي.

في تسجيل حصلت عليه صحيفة "دياري آرا" اليومية الكتالونية تم فيه تفريغ كاميرات أمن المكان، فقد كان داني ألفيش أول من غادر الحمام الخاص بالمكان ثم خرجت بعده فتاة من الحمام لتؤكد بعد فترة وجيزة أن ألفيش قد اعتدى عليها.

بعد ذلك، توضح اللقطات أن المشتكية تذهب مباشرة إلى الشابة الأخرى (ابنة عمها) لتخبرها أن الوقت قد حان للمغادرة، قبل أن يندفع الاثنان للخروج من الملهى.

وقبل وصولها إلى الشارع، شرعت في البكاء وتبين وجود جرح حقيقي على مستوى الركبة يحدث عادة في حالات الاعتداءات الجنسية، وفقًا لما تؤكده الشبكة.

كما توضح وسيلة الإعلام المذكورة أن هناك لحظة مهمة تم التقاطها بواسطة الكاميرات الأمنية، حيث كان لاعب كرة القدم يجبر الضحية على لمس بعض الأجزاء من جسده رغمًا عنها بينما كانت هي ترفض مرارًا.