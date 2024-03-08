خطة محسومة .. ريال مدريد يُحدد موعد الإعلان عن صفقة مبابي

ضيق الوقت يفرض على ريال هذا التاريخ

ربما لم يتفق ريال مدريد بشكل رسمي على ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي حتى الآن، ولكن النادي الإسباني وضع خطة زمنية مُحددة لحدوث الأمر.

مبابي يستعد لمغادرة باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية عقده مع العملاق الفرنسي، ووفقًا للعديد من التقارير فإن ريال هو الوجهة الأقرب له.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن ريال يُخطط للإعلان عن صفقة مبابي بعد الاتفاق على كل شيء مع اللاعب في أقرب فرصة ممكنة، وذلك قبل ذهاب اللاعب للمشاركة مع منتخب فرنسا في يورو 2024 المُقام بألمانيا، بالإضافة إلى دوري الألعاب الأولمبية في باريس.

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ويبدأ اليورو في 14 يونيو وينتهي في 14 يوليو 2024، بينما تقام منافسات كرة القدم بالأولمبياد بعد 10 أيام من هذا التاريخ، وبالتحديد في 24 يوليو حتى 10 أغسطس، في الوقت الذي ينطلق فيه الموسم الجديد بإسبانيا بعدها بستة أيام.

وهذا ما يترك القليل من الوقت أمام ريال للإعلان عن الصفقة، كما أن اللاعب على الأرجح سيغيب عن الفترة التحضيرية للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية لو ذهب إلى الأولمبياد.

ولذلك لو وصل أي من ريال مدريد أو مبابي إلى نهائي دوري الأبطال المٌقام في الأول من يونيو، سيتم تقديمه بشكل رسمي أمام الجماهير في سانتياجو برنابيو في الأسبوع التالي بين 3 و6 يونيو قبل ذهابه إلى معسكر فرنسا.