"لا مبالاة أدهشت المنافسين" .. هجوم على هدف ريال مدريد بسبب ساكا

الجميع لا يعرف ماذا حدث له!

الهجوم مستمر على ألفونسو ديفيس مدافع بايرن ميونخ هذا الموسم، بسبب هبوط مستوى اللاعب والغموض المحيط بمستقبله مع النادي الألماني.

المدافع الكندي عقده ينتهي مع بايرن في يونيو 2025، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن، وسط تأكيدات حول اقترابه من الانتقال لريال مدريد.

صحيفة "بيلد" الألمانية، سلطت الضوء على مستوى ديفيس الذي لا يمر بأفضل لحظاته الكروية، واستشهدت بمستواه في التعادل مع آرسنال 2/2، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

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الصحيفة قالت:"الجميع يريد أن يعرف ماذا يحدث لديفيس، حتى منافسيه".

واشارت إلى أن المنافسون يشعرون بالمفاجأة من عدم المبالاة التي يظهر بها ديفيس على أرض الملعب، وعدم إظهاره أي انفعالات عند خسارة فريقه أو تلقيه أي أهداف.

وتحدثت "بيلد" كذلك عن إمكانية تأثير مفاوضات التجديد على مدافع النادي الألماني، وانشغاله بالتفكير في صفقة محتملة تنقله إلى ريال مدريد في الصيف.

جدير بالذكر أن ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن، سبق أن انتقد كذلك الشكل الذي ظهر به ديفيس أمام آرسنال، ومعاناته في رقابة الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا.