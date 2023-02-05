"لا شيء!" .. مسعود أوزيل ينفي شائعات نهاية مسيرته

بطل العالم 2014 مستمر على العشب الأخضر

نفت إدارة أعمال مسعود أوزيل الشائعات حول نهاية مسيرة اللاعب الألماني السابق، ومن المؤكد أن اللاعب سيواصل الموسم حتى الآن في ناديه الحالي باشاك شهير.

الصحفي التركي ياكوب سينار أفاد يوم الجمعة الماضي أن أوزيل قرر إنهاء مسيرته المهنية وإنهاء عقده مع باشاك شهير، لكن إدارة بطل العالم 2014 قالت لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ): "لا يوجد شيء عن هذا".

كما أن إنهاء العقد مع النادي التركي ليس مشكلة أيضًا، وجاء في بيان الإدارة "مسعود أوزيل سينهي الموسم بالتأكيد في باشاك شهير".

في الموسم الحالي تعرض البالغ من العمر 34 عامًا للإصابة مرارًا وتكرارًا، وغاب أوزيل بالفعل عن 23 مباراة في 2022/23 واحتفل مؤخرًا بعودته بعد انقطاع دام شهرًا بسبب مشاكل في الظهر.

الجدير بالذكر أن أوزيل شارك في ثماني مباريات، وخاض مباراتين فقط بشكل أساسي، وفي المرتين تم استبداله مع بداية الشوط الثاني.