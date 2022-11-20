لا رونالدو ولا يحزنون .. ريال مدريد لن يضم مهاجمين في يناير

ريال مدريد مصر على موقفه بشأن خط هجوم الفريق رغم إصابة بنزيما المثيرة للقلق.

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني مصر على موقفه بعدم التوقيع مع مهاجمين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، رغم غموض موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم النادي الملكي.

بنزيما اضطر للخروج من قائمة منتخب فرنسا التي ستشارك في كأس العالم 2022، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال تدريبات "الديوك".

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد، ورغم موقف بنزيما الغامض، قرر عدم دخول سوق الانتقالات الشتوية للتوقيع مع مهاجم جديد، حيث يرى قادة النادي أن هذا المركز مغطى بشكل جيد بتواجد البرازيلي رودريجو.

إدارة ريال مدريد تصر بشكل كامل على أن بنزيما سيظل المهاجم الرئيسي في النادي على الأقل حتى 2024، ولا يوجد خيار آخر.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد كشفت أن جورج مينديش وكيل أعمال البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد عرض على إدارة ريال مدريد عودة "صاروخ ماديرا" لمدة ستة أشهر، وبتخفيض كبير في راتبه.

لكن يبدو أن ريال مدريد لا يريد المخاطرة في الوقت الحالي بإعادة رونالدو، بالنظر إلى تراجع مستواه من جهة، وعدم رغبة إدارة النادي في حدوث انقسام داخل غرفة الملابس إذا ما جلس رونالدو على مقاعد البدلاء.