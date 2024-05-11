"لا حول ولا قوة إلا بالله!".. أبو تريكة يثير السخرية بمقارنة نجم مانشتر سيتي وروبرتو كارلوس

رأي آخر مثير للجدل من النجم المصري..

أثار النجم المصري السابق محمد أبو تريكة تهكمات عدة من خلال مقارنته لمدافع مانشستر سيتي يوشكو جفارديول بأسطورة البرازيل وريال مدريد، روبرتو كارلوس!.

أتى هذا في معرض تحليل أبو تريكة لهدف مانشستر سيتي في مرمى فولهام بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي، والذي سجله جفارديول بعد توغل رائع في دفاعات فولهام.

وقال أبو تريكة في الاستوديو التحليلي على قنوات "بي إن سبورتس" تعليقًا على الهدف: "جفارديول ولا روبرتو كارلوس!".. أي أنه يشبهه!.

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ليرد عليه مقدم الاستوديو عبد العزيز النصر قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله!".. وسط ضحكات المحلل الكويتي طارق الجلاهمة، واستمرار عبد العزيز النصر في السخرية من المقارنة التي عقدها أبو تريكة.

إلا أن نجم الأهلي المصري الأسبق أكد أنه يقصد أنه يشبه روبرتو كارلوس في تلك اللقطة وليس في مجمل مسيرته.

وتألق جفارديول بشكل واضح في مباراة مانشستر سيتي وفولهام وبصم على الهدفين الأول والثاني لفريق المدرب بيب جوارديولا فاتحًا الباب أمام انصار عريض برباعية نظيفة في مرحلة الحسم من الموسم الكروي بالدوري الإنجليزي.