"لا حكام أجانب في كأس السوبر".. الاتحاد السعودي يكشف السر بخطاب رسمي

تذاكر الهلال والنصر بيعت بالكامل

كشف سلطان المهوس، مشرف الاتصال المؤسسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن السبب وراء غياب الحكام الأجانب عن مباريات بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية، مباريات كأس السوبر السعودي، حيث يلتقي الهلال والنصر على ملعب محمد بن زايد، والاتحاد أمام الوحدة على ملعب آل نهيان، اليوم، بينما تقام المباراة النهائية في 11 أبريل الجاري.

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وقال المهوس، خلال تصريحات لبرنامج "برا 18"، إن الاتحاد السعودي أرسل خطابًا تذكيريًا للأندية في 25 مارس الماضي، وآخر إضافيًا، بأنه إذا تم الوصول للنهائي، يحق للأندية طلب حكام أجانب، وإذا ما وصلت الفرق للمباراة النهائية، يحق لها استرجاع المبلغ المدفوع لهم بشكل فوري، حرصًا على صنع بيئة كروية جاذبة في البطولة، وهذا نظام تعميمي متبع في كافة المسابقات، سواء دوري روشن السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين أو السوبر.

وأضاف "بطولة كأس السوبر شهدت نموًا اقتصاديًا غير مسبوق بنسبة 800%، ونحن فخورون بذلك، وتم بيع تذاكر مباراة الهلال والنصر بالكامل، بإجمالي 31 ألف تذكرة، بينما شهدت مباراة الاتحاد والوحدة، بيع 12 ألف تذكرة من الملعب الذي يضم 15 ألف مقعد، ونأمل باكتمال المدرجات في المباراة".

وكشف مشرف الاتصال المؤسسي عن السر وراء حضور لجنة الانضباط في بطولة كأس السوبر، قائلًا إن اللجنة حاضرة في كافة المباريات، وهي من تحدد آلية عملها.