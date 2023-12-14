"لا تنتظروا منا الدفاع عن الأهلي وهذا موقف إدارتكم!" .. رسالة قوية من تركي العجمة لجمهور الراقي

مقدم برنامج "كورة" لديه رسالة قوية لجمهور الأهلي..

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وجه الإعلامي الرياضي تركي العجمة؛ مقدم برنامج "كورة"، رسالة قوية لجمهور الأهلي الغاضب، مطالبًا إياه بتحرك إدارة ناديه برئاسة خالد العيسى، كي يدافع الإعلام عن قضايا قلعة الكؤوس.

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الراقي حقق الفوز أمس الخميس، أمام الفيحاء برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، لكن عقب المباراة خرج الجمهور زاعمًا للمباراة الثانية على التوالي أن هناك تزوير لعدد حضوره في الملعب، بداعي محاولة المسؤولين إبقاء جماهير الهلال على رأس قائمة الأكثر حضورًا.

الحضور الرسمي المعلن لجمهور الأهلي خلال لقاء الفيحاء هو 5932 مشجعًا، بينما نفذت التذاكر المطروحة والتي كان عددها عشرة آلاف تذكرة، وفي المباراة التي سبقتها حيث لقاء الرائد، العدد المعلن للحضور 11332 مشجعًا، في وقت نفذ به الـ20 ألف تذكرة المطروحة، وهو ما أثار جنون الجماهير.

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وحول هذا الجدل، قال العجمة عبر برنامجه: "هذه ثاني مباراة يشكي بها الجمهور الأهلاوي من الحضور الجماهيري وعدده، لكن لا يجد الرد من أي جهة رسمية، على المشجع الأهلاوي أن يعرف أن الإعلام لا يقدر على أن يتخذ خطوات له، إذا كانت إدارة ناديه عندها موقف، لو كانت إدارة الأهلي ترى شيئًا غير صحيح ولم تصدر أي رد فعل، فلا ينتظر الجمهور من الإعلام أن يتبنى قضاياه!".

وأضاف: "لا بد على ناديه أن يأخذ موقفًا إذا كان يرى أن هناك مشكلة، أما إذا لم يروا ذلك، فالموضوع يعتبر جماهيري فقط، الإعلام والوزارة يتعاملان مع الصوت الرسمي فقط، لكن إن صمتت الإدارة فكل ذلك يعتبر سواليف".

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