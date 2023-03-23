لا تقلق يا الأهلي .. منع القيد يخلق أبطالًا!

المنع من القيد أمر إيجابي في مصلحة الأهلي!

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لم يمر وقت طويل على حالة الاستقرار التي عاشها الأهلي خلال الفترة الماضية، ليتلقى الراقي صدمة جديدة بمنعه من قيد اللاعبين لمدة فترتي انتقال صيفية ثم شتوية، ولكن ما حدث قد يكون لصالح النادي مثلما فعل غيره سواء الزمالك المصري أو الهلال.

إدارة الأهلي وقعت في خطأ كبير، حينما قامت بتكرار مخالفة عدم تسديد رواتب اللاعبين، ليقوم الجامايكي لويس جارابان بشكوى إدارة الراقي ويعاقبه الأهلي بالحرمان من تسجيل اللاعبين.

وقبل الأهلي، تعرض الزمالك المصري والهلال لنفس العقوبة، ولكنهما حققا نجاحاً كبيراً، فكيف تم ذلك؟

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تجربة الزمالك

بعد حرمان نادي الزمالك من القيد، تعاقد مع مدرب رائع وهو البرتغالي جيسفالدو فيريرا، والذي نجح في قيادة الفريق بشكل مميز نحو الطريق الصحيح، بعد فترة من التخبطات والأزمات الفنية، والنتائج غير المرضية.

ويمتلك النادي الأهلي بالفعل مدرب رائع وهو الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، يمتلك خبرات رائعة، ويستطيع قيادة الفريق وتصحيح أوضاعه في تلك الظروف.

واتجه فيريرا إلى قطاع الناشئين في نادي الزمالك، وقام بتصعيد عدد من اللاعبين المميزين، مثل سيد نيمار وحسام عبد المجيد، ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، ليقدموا مستويات مميزة، ويتم الاعتماد عليهم بشكل كبير.

ويمتلك النادي الأهلي لاعبين مميزين في الفرق السنية، سيكون موسيماني مطالبًا بانتقاء أفضلهم خلال الفترة القادمة، حال عدم حل مشكلة منع القيد.

تجربة الهلال

جددت إدارة نادي الهلال الثقة في جميع النجوم الموجودين في صفوفه، سواء المحليين أو الأجانب، وهو الأمر الذي جعلهم يركزون بشكل أكبر مع الزعيم في جميع البطولات.

وفي ظل منع القيد، على الأهلي أن يجدد الثقة في اللاعبين الموجودين حاليًا، سواء المحليين أو الأجانب، من أجل تقديم مستويات أفضل، والقدرة على عودة الفريق إلى دوري المحترفين.

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وتمسك الهلال بجميع نجومه ورفض رحيلهم، ووفر لهم جميع السبل من أجل التألق، وأبعد جميع الأشياء التي قد تتسبب في التأثير على مستوى الفريق.

إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، عليها التركيز حاليًا على توفير كافة متطلبات الفريق الأول، من أجل تألق اللاعبين وتقديمهم لمستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة.

Shahid