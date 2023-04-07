"لا تظلموا حكام الـVAR، لم يُشاهدوا لقطة ميشايل .. كانوا يُتابعون طاش ما طاش"

مباراة الهلال والشباب أثارت جدلًا واسعًا

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سخر نجم الهلال السابق ياسر القحطاني من حكام تقنية الفيديو خلال مواجهة الزعيم مع الشباب في لقاء مؤجل من دوري روشن السعودي، وذلك لعدم احتساب الحكم ماجد الشمراني ركلة جزاء لصالح ميشايل.

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الهلال خسر اللقاء بثلاثة أهداف دون رد وقد شن نجمه ميشايل ومدربه رامون دياز ومسؤوليه وإعلامه وجمهوره هجومًا واسعًا ولاذعًا على الحكم ماجد الشمراني وحملوه مسؤولية تلك الخسارة الثقيلة.

القحطاني انضم لتلك الحملة بتغريدة قاسية بحق حكام غرفة الـVAR لعدم استدعائهم الحكم السعودي لمراجعة لقطة ميشايل التي أظهرت الإعاقة التلفزية تعرضه للإعاقة داخل منطقة الجزاء الشبابية.

النجم المعتزل اتهم الحكام بالانشغال بمتابعة مسلسل طاش ما طاش السعودي الرمضاني بدلًا من التركيز على لقطات اللقاء.

إذ كتب "حكام الـVAR ما شافوا البلنتي لا تظلمونهم .. السالفه وما فيها كانوا يتابعون حلقة طاش ما طاش وبعد ما خلصت الحلقة رجعوا الشاشة عالمباراة".

تابع "محد قال لميشيل يطيح قبل تخلص الحلقة.. حقهم وابسط حقوقهم لا تظلمونهم".

يُشار إلى أن خسارة الهلال قلصت حظوظه كثيرًا في المنافسة على لقب الدوري، وذلك بعدما تجمد الفارق بينه وبين الاتحاد في الصدارة عند 8 نقاط.

Shahid