"لا تستخدم اسمي لمهاجمة رونالدو" .. برونو ينفجر على إنستجرام!

حذر برونو فرنانديز وسائل الإعلام من استخدام تصريحاته في سياقات غير التي يقصدها، مشيرًا لانتقادات طالت كريستيانو رونالدو، تفسيرًا لتصريحات لاعب وسط مانشستر يونايتد عقب فوز الشياطين الحمر على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في قمة الدوري الإنجليزي أمس السبت.
تحدث فرنانديز لشبكة "BT Sport" البريطانية بعد فوز الشياطين الحمر 2-1 في ديربي مانشستر قائلًا: "تغلبنا على كوننًا أفرادًا، والآن نحن فريق ونحن متحدون ونلعب لبعضنا البعض".
واعتبر الكثيرون هذا التصريح بتلميح عن فترة الفريق الأولى أثناء تواجد رونالدو، لكن لاعب خط الوسط نفى ذلك بشدة عبر -ستوري- على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام".
وكتب برونو: "أعلم أنه من الصعب رؤية مانشستر يونايتد يؤدي أداءً جيدًا، لكنني ليس لدي أي شيء أقوله عنا في الأخبار باستثناء الأشياء الجيدة".
وأتم فرنانديز: "لا تستخدم اسمي لمهاجمة كريستيانو، كان رونالدو جزءًا من فريقنا في النصف الأول من الموسم وكما قلت في العديد من المقابلات، الجميع منذ ليفربول مذهل ويتصرف كفريق مناسب ويمكن رؤية النتائج".
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