“لا تدري أبدًا ماذا سيفعل”.. أسطورة فرنسا يتغزل في يامال!

أسطورة فرنسا يتغنى بموهبة برشلونة ومنتخب إسبانيا...

أشاد إريك كانتونا أسطورة منتخب فرنسا، ومانشستر يونايتد الأسبق بقدرات لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به في بطولة يورو 2024 الأخيرة.

وساهم اللاعب الشاب صاحب الـ 17 عامًا، في فوز منتخب بلاده ببطولة يورو 2024، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وقال كانتونا في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثليتك": "أنا معجب بأسلوب لعب إسبانيا، كما أن وجود لاعب مثل يامال يعتبر متعة حقيقية لأنك لا تدري أبدًا ماذا سيفعل بالكرة، إنه يفاجئ الجميع كل مرة بمهارته".

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وتابع: "خطواته وتحركاته في الملعب، ورؤيته وأسلوب لعبه واتخاذه للقرات، تعتبر من الطراز الرفيع وأنا أحب ذلك، نصيحتي له هي أن يستمتع باللعب ويكون لديه شغف بكرة القدم، يجب أن يحب تلك الرياضة وتصبح الكرة صديقته".

جدير بالذكر أن يامال، في بطولة اليورو الأخيرة تمكن من صناعة أربعة أهداف، وسجل هدفًا وحيدًا كان في شباك فرنسا، في مباراة نصف النهائي بطريقة مذهلة، ليحسم به تأهل منتخب بلاده إلى النهائي.