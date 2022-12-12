"لا تخترعوا التصريحات" .. فيجو يرد على مزاعم دعم رونالدو

فيجو قرر الرد على التصريحات المنسوبة إليه بشأن الهجوم على فرناندو سانتوش مدرب البرتغال.

كذب لويس فيجو أسطورة البرتغال التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام في بلاده حول الهجوم على فرناندو سانتوش المدير الفني للمنتخب بعد إجلاس كريستيانو رونالدو قائد "الرحالة" على مقاعد البدلاء خلال إقصائيات كأس العالم 2022.

المنتخب البرتغالي ودع كأس العالم 2022 من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام المغرب بهدف دون رد، في مباراة شهدت جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء.

وقال فيجو في التصريحات التي نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يمكنك الفوز بكأس العالم بوجود كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء".

لكن أسطورة البرتغال قرر تكذيب تلك التصريحات، وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أود أيضًا أن تتم معاقبة الصحافة السيئة، هذا مثال آخر على أن أي شخص اليوم يمكن أن يسمى صحفيًا أو منفذًا إعلاميًا".

قبل أن يختتم النجم البرتغالي السابق: "إذا كنت تريد رأيي، عليك فقط أن تسأل ولا تخترع التصريحات".