"لا تخبروا النصر عنه!".. حكم العين والهلال الذي هاجمه الشامخ واستبعد من آسيا

الهلال يواجه العين الإماراتي في 16 أبريل..

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف الحكم الأردني أدهم مخادمة، لإدارة مباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تقام مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

وأسند الاتحاد الآسيوي، مباراة العين والهلال، إلى طاقم تحكيم أردني؛ يقوده حكم الساحة أدهم مخادمة، ويعاونه محمد مصطفى الكلاف، وأحمد مؤنس نادي، كحكام مساعدين، والماليزي محمد نظمي، حكمًا رابعًا، والسنغافوري محمد تاج حكمًا لتقنية الفيديو، والأوزبكي كريموف رحيم-بيك حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو، والتايلاندي شاتارين موغوليسري "مراقب معلومات تقنية الفيديو"، والصيني ليو تي-جون "مراقبًا للحكام"، والفلسطيني علي جبريل "مراقبًا للمباراة".

ويملك الحكم الدولي أدهم مخادمة، ذكريات مؤلمة مع نادي النصر، تعود إلى 2018، وتحديدًا في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية، التي شهدت خسارة الأصفر أمام مولودية الجزائر، على ملعب 5 جويلية 1962، بنتيجة (1-2)، ليودع النصر البطولة.

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وشن سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر الأسبق، هجومًا كبيرًا ضد الحكم أدهم مخادمة، بداعي ارتكاب أخطاء تحكيمية جسيمة، تسببت في خسارة الأصفر وخروجه من البطولة، حيث غرد برسالة قال فيها "بطولة تستمد قيمتها من اسم زايد رحمه الله، ومباراة مفصلية، وهذا الحكم موقوف في بلاده، ويدير مباراة خروج مغلوب.. ماذا تنتظر من حكم موقف من بلاده؟ مسخرة مسخرة.."

وكلّف الاتحاد الآسيوي، الحكم الأردني لإدارة المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2019، بين الإمارات (المضيف) والبحرين، على ملعب مدينة زايد الرياضية، إلا أن مخادمة أثار جدلًا كبيرًا بعد احتسب ركلة جزاء، شكك الكثيرون في صحتها، لصالح الإمارات في الدقائق الأخيرة، فيما قررت لجنة الحكام، استبعاد 6 حكام من مباريات دور الـ16 بالبطولة، منهم الحكم مخادمة.

ويستضيف الهلال مباراة الإياب أمام العين الإماراتي، في 23 أبريل الجاري، على ملعب المملكة ارينا، حيث يتأهل الفائز إلى نهائي دوري أبطال آسيا، ليواجه المتأهل من أولسان هيونداي الكوري ويوكوهاما اف مارينوس الياباني.