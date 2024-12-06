لا تخالف قاعدة الفانتازي.. حيرة الكابتن تتضاعف بين ساكا وصلاح وهالاند!

من قائدك الأفضل في اللعبة هذه المرة؟

تتضاعف حيرة اختيار الكابتن، في الجولة الخامسة عشرة من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، بين الثلاثي الناري محمد صلاح نجم ليفربول، وبوكايو ساكا جناح أرسنال، وإيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي.

ووصل صلاح إلى النقطة رقم 123، ويحتل المصري عرش أكثر اللاعبين حصولا على النقاط في اللعبة، متفوقا على كول بالمر (91 نقطة)، وبوكايو ساكا (85 نقطة)، وإيرلينج هالاند (77 نقطة).

وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

قاعدة الفانتازي

هناك قاعدة فانتازية قديمة وراسخة تنصح بألا يتم اختيار الكابتن من المباراة الأولى في الجولة، واللقاء الأول في الجولة هذه المرة سيكون بين ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

ورغم تألق صلاح بشدة، وخطفه لصدارة الهدافين في البريميرليج من هالاند، بعدما وصل إلى 13 هدفا مقابل 12 فقط للنرويجي، فإن القاعدة الفانتازية القديمة تحذر من اختياره كابتن للجولة.

أما هالاند فسيكون على موعد مع مباراة سهلة على الورق أمام كريستال بالاس، ولكن النرويجي خيب الآمال كثيرًا من قبل، فهو لم يسجل سوى هدفين فقط في آخر 9 جولات بالدوري، حيث أحرز هدف الفوز الوحيد أمام ساوثهامبتون في الجولة التاسعة، وسجل كذلك هدف السيتي الوحيد في خسارته 1-2 أمام برايتون في الجولة الحادية عشرة.

الخيار الثالث هو ساكا المتألق بشدة في صناعة الأهداف مع أرسنال هذا الموسم، كما أنه مفتاح لعب أساسي للمدفعجية، وسيكون أمامه مواجهة سهلة نسبيًا أمام فولهام.

يمكن كذلك أن يكون كول بالمر لاعب وسط تشيلسي خيارًا جيدًا للكابتن، رغم أن فريقه سيواجه توتنهام، ولكن السبيرز يقدمون أداءً متذبذبا مؤخرًا خاصة على الجانب الدفاعي.

الخلاصة، نحن ننصح باختيار أي كابتن من اللاعبين الأربعة، ونرى أن القاعدة الفانتازية أحيانا لا تكون صحيحة، رغم أنها كثيرًا ما كانت على صواب، ولكن هذه المرة يبدو وأن انفجار صلاح لن يتوقف، فهو يبصم على أي هدف يحرزه ليفربول سواء بالتسجيل أو الصناعة.

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