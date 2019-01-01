لا تُحاول اللعب في "ساحة رونالدو"!

رونالدو حاضر دائمًا في المواعيد الكبرى في الأبطال ..

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

مرة أخرى يؤكد كريستيانو رونالدو أنه "الملك المتفرد في دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هاتريك فاز به يوفنتوس 3/0 على أتلتيكو مدريد، الذي كان قد فاز ذهابًا 2/0، ليصعد باليوفي لربع النهائي.

بعد أن هيمن على الدوري المحلي، وبعد خسارة نهائيين للأبطال في السنوات الـ4 الماضية، وضع يوفنتوس خطته في أن العام الحالي هو عام دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد أفضل من رونالدو لتتحقق هذه الخطة.

رونالدو مثال للاعب الذي لا يمكن أبدًا أن تُراهن على فشله، جماهير أتلتيكو مدريد سخرت منه في مباراة الذهاب التي فشل فيها في التسجيل، لكن الرد جاء قاسيًا اليوم، كما كان قاسيًا دائمًا على الأتليتي.

شاهدت عمليات الإحماء قبل المباراة، وشاهدت رونالدو هو من يُشجع زملائه ويشحذ الهمم لتحقيق الريمونتادا، إلى أن قاد يوفنتوس بنفسه لبر الأمان. هذا هو رونالدو.

بعدما سجل هدفًا يتيمًا في دور المجموعات هذا الموسم، اعتقد البعض أن رونالدو لن يخدم يوفنتوس كثيرًا في الأبطال، لكنهم تناسوا حقيقة أن "صاروخ ماديرا" قيمته الحقيقية تكمن في الإقصائيات والمباريات الكبيرة، وليس في دوري المجموعات.

وبالمناسبة هذه مشكلة ليونيل ميسي خاصة في السنوات الأخيرة، أنه لا يُسجل كثيرًا في مباريات الإقصائيات الحاسمة والمواعيد الكبرى، لكن رونالدو رجلها الأول بامتياز.

فبالعودة لموسم 2016/2017 كان السيناريو مشابه نوعًا ما، رونالدو اكتفى بتسجيل هدفين فقط في دور المجموعات، لكنه انفجر في الأدوار الإقصائية بتسجيل 10 أهداف، بداية من الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونخ، ثم أتلتيكو مدريد ويوفنتوس!

رونالدو كان على قدر التحدي في بطولته المفضلة، وقد عزز حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، ففي المرات الخمس التي توج بها رونالدو بالكرة الذهبية أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، توج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا.