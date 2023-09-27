لا بيلينجهام ولا فينيسيوس .. أنشيلوتي يدخل مواجهة لاس بالماس بخيارات هجومية غريبة!

أنشيلوتي قرر أن يبدأ مواجهة لاس بالماس بالعديد من التغييرات في تشكيلة ريال مدريد الأساسية..

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به "الميرينجي" مواجهة لاس بالماس، والتي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة السابعة في منافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

التشكيل الأساسي شهد غياب الإنجليزي جود بيلينجهام للمرة الأولى هذا الموسم، حيث يتواجد هداف ريال مدريد على مقاعد البدلاء.

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وبالإضافة إلى ذلك، قرر أنشيلوتي عدم الاعتماد على البرازيلي فينيسيوس جونيور في التشكيل الأساسي، رغم تأكيد جاهزيته الفنية للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

أنشيلوتي قرر العودة إلى توليفة خط الوسط التي تضم الثلاثي إداوردو كامافينجا، وأوريليان تشواميني، وفيديريكو فالفيردي، على أن يلعب براهيم دياز أمام الثلاثي في مركز صانع الألعاب، وهو ما يعني جلوس الثنائي المخضرم توني كروس ولوكا مودريتش على مقاعد البدلاء.

كما قرر المدرب الإيطالي الاستمرار في الاعتماد على البرازيلي رودريجو في خط الهجوم، مع إعادة المخضرم خوسيلو لمجاورته بعد الانتقادات التي طالت أنشيلوتي بسبب إجلاسه على مقاعد البدلاء في الديربي أمام أتلتيكو مدريد مساء الأحد.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر أنشيلوتي إجراء تغييرين جوهريين في خط الدفاع، بالاعتماد على الثنائي ناتشو وفيرلان ميندي في الظهيرين الأيمن والأيسر على الترتيب، لمحاولة استعادة الصلابة الدفاعية للفريق.

يذكر أن ريال مدريد يدخل مواجهة لاس بالماس وهو مطالب بالفوز من أجل محاولة استعادة الصدارة، والاستفادة من تعثر برشلونة بالتعادل أمام ريال مايوركا مساء الثلاثاء.