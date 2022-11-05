لا أمل للجزائر .. الكاميرون تعلن قميصها الجديد وتنهي الأزمة!

الجزائر لن تتواجد في كأس العالم

كشف المنتخب الكاميروني عن القميص الذي سوف يشارك به في مونديال قطر 2022، بعد أزمة استمرت لأسابيع بسبب مشكلة بين اتحاد الكرة للفريق الإفريقي وشركة "لو كوك سبورتيف".

حيث قد نشب الخلاف بين الاتحاد الكاميروني وشركة لو كوك سبورتيف المصنعة للقميص، وقد فسخ صامويل إيتو العقد مع الجهة الفرنسية، وتعاقد قبل أسابيع على انطلاق كأس العالم مع شركة وان أول سبورتس الأمريكية، الأمر الذي شاقه عوار قضائي إثر اختصاص القانون الفرنسي لحل النزاعات بين الاتحاد الكاميروني و"لو كوك سبورتيف".

وتسببت الأزمة في فتح الباب أمام البعض للتكهن بإمكانية خروج المنتخب الكاميروني من الفرق المشاركة في المونديال ودخول الجزائر بدلاً منه، لكي يتواجد الخضر في قطر.

لكن إعلان الاتحاد الكاميروني عن القميص يمحي تلك التكهنات وينهي الأزمة بصورة نهائية ليعلن المنتخب الإفريقي أنه سيمثل القارة السمراء في المونديال بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن المنتخب الكاميروني يتواجد في المجموعة السابعة رفقة سويسرا وصربيا والبرازيل، فيما سيلعب أول مواجهة له يوم 24 نوفمبر ضد منتخب سويسرا.