"لا أعرف من يجب أن يعتذر" .. تعليق صادم من رئيس أتلتيكو على أزمة روبياليس وهيرموسو

رئيس أتلتيكو مدريد يعلق على قضية روبياليس

لا تزال قضية لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق تشغل الرأي العام في إسبانيا، وتزداد تبعات الأحداث يومًا تلو يوم.

روبياليس قام بتقبيل لاعبة المنتخب الإسباني أثناء تسليم ميداليات بطولة كأس العالم للسيدات 2023، وتم إحالته للتحقيق وإيقافه مؤقتًا من ممارسة أي نشاط رياضي، قبل أن يلعن استقالته نهائيًا عن منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني.

وألقى إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد كلمة خلال حضوره افتتاح مهرجان مدينة ماخاداهوندا وتحدث حول "قضية روبياليس" قائلًا: "لا أعرف من يجب أن يعتذر، ليس لدي معلومات عن ما حدث بين روبياليس وجيني هيرموسو ليس لدي أي فكرة من يجب أن يعتذر لمن، وإذا كان من المفترض أن يعتذر روبياليس لجيني هيرموسو، فسيفعل ذلك قريبًا أعتقد أنه يجب أن يكون الأمر كذلك بصراحة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل كلمته قائلًا: "هذا الأمر لا يشغلني ولا يهمني شخصيًا".

وفي لقاء مع إذاعة "كوبي" الإسبانية، تم سؤال سيريزو عن رحيل يانيك كاراسكو إلى الشباب السعودي وأجاب: "لقد فعل الصواب بالرحيل. العقد الذي عُرض عليه هناك كان أكبر بعشر مرات، ولو كنت مكانه لفعلت نفس الشيء".