"لا أريد أن يلعب أمامي من جديد" .. نجم الدوري الأمريكي سئم من مواجهة ليونيل ميسي!

حارس نيويورك ريد بولز لا يرغب أن يواجه ميسي مرة أخرى..

يأمل كارلوس كورونيل حارس مرمى نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي أن يتواصل غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

الأمر بالطبع سيكون مفهومًا عندما نعرف أن كورونيل هو حارس مرمى منتخب باراجواي، الذي يستعد لمواجهة الأرجنتين في الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ميسي تمكن من هز شباك كورونيل بالفعل خلال مباراة إنتر ميامي أمام نيويورك ريد بولز في أغسطس الماضي، والتي انتهت بفوز فريق النجم الأرجنتيني بهدفين نظيفين.

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وقال كورونيل عن احتمال مواجهة ميسي مرة أخرى في تصريحات للصحفيين خلال وجوده في معسكر منتخب بلاده: "اللعب في الأرجنتين ضد أفضل منتخب في العالم في الوقت الحالي لن يكون سهلًا أبدًا".

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وأضاف: "لقد لعبت بالفعل ضد ميسي، لذا آمل ألا يلعب هذه المباراة، لا أعرف حالته الجسدية، لكن لديهم بالفعل لاعبين جيدين آخرين يمكنهم إحداث الفارق".

واختتم حارس باراجواي: "أي شيء يمكن أن يحدث، وسنذهب إلى هناك ونبذل قصارى جهدنا بحثًا عن نتيجة إيجابية، سيكون الأمر لا يصدق بالنسبة لنا".

ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط بالتساوي مع البرازيل، فيما يملك منتخب باراجواي نقطة واحدة فقط من أول جولتين.