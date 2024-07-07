“لا أرى أي شي”.. نجم فرنسا يجرب قناع مبابي!

نجم فرنسا يدافع عن مبابي...

أبدى كولو مواني، لاعب منتخب فرنسا، تعاطفه مع قائد منتخب بلاده كيليان مبابي، بسبب ارتدائه قناع واقي للوجه والأنف في مباريات يورو 2024، وكشف أن القناع يحجب الرؤية ولم يتمكن من رؤية أي شيء عند تجربته.

وتعرض مبابي، إلى كسر في مباراته الأولى بالبطولة مع فرنسا، ومنذ ذلك الوقت يستخدم قناع واقي للأنف والوجه، في المباريات بناء على تعليمات الطاقم الطبي، وكان آخر ظهور له به أمام البرتغال في ربع النهائي.

وقال مواني في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية: "لقد جربت ارتداء القناع، أنت لا ترى شيئًا حقًا، لا شيء".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ودافع مواني، عن مواطنه وسط الانتقادات التي يتعرض لها مبابي بسبب تراجع مستواه في البطولة، وقال: "إنه يقدم الأفكار والنصائح للاعبين، لقد ولد من أجل ذلك، وإنه لأمر طبيعي بالنسبة له فهو يمتلك الموهبة المتمثلة في حمل الفريق على عاتقه".

ويستعد مبابي، ورفاقه لمواجهة منتخب إسبانيا، مساء يوم الثلاثاء القادم على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات بطولة يورو 2024، وفي حالة العبور إلى النهائي، سيواجه الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا.