"لا أرد على الشائعات" .. يايسله يحسم بقاءه مع الأهلي ويكشف سر غياب فيجا عن لقاء أبها!

الأهلي يكتسح أبها ويضمن مقعدًا في دوري النخبة الآسيوي..

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أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بحسم المقعد الثالث المؤهل لبطولة دوري النخبة الآسيوية في الموسم المقبل.

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وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على أبها بنتيجة (5-1)، في مباراة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ليحسم الراقي مقعدًا في دوري النخبة الآسيوية، بعد ضمان المركز الثالث برصيد 61 نقطة، قبل جولتين على نهاية الموسم.

وتحدث يايسله، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حول مصيره مع الأهلي، والأنباء حول ربطه بأندية أخرى، بعدما ارتبط اسمه بقيادة ميلان الإيطالي، قائلًا إنها ليست الشائعة الأولى التي تتحدث عن مستقبله، من قِبل الصحافة، وإنه لديه مبدأ بعدم التحدث بذلك في الإعلام.

وكشف مدرب الأهلي عن السر وراء غياب الإسباني جابري فيجا، عن مباراة أبها، رغم عودته للتدريبات بعد غياب طويل للإصابة، قائلًا إن فيجا موهبة رائعة، وقد عاد للتدريبات مؤخرًا، ولكنه لم يفضل المُخاطرة به في اللقاء، مضيفًا أن الفريق عانى في غيابه خلال الفترة الماضية.

وأبدى يايسله سعادته بتأهل الأهلي إلى البطولة الآسيوية، واحتلال المركز الثالث، وهو الإنجاز الذي وصفه بأن الكثير من الأشخاص لم يتوقع حدوثه، مضيفًا أن المشوار لم يكن سهلًا على الإطلاق، وأنه حضر لمشروع طويل الأمد، وسيتم جني ثماره مع الوقت.

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وقال يايسله إن الأهلي حقق انتصارًا مستحقًا على أبها، بعدما سيطر على اللقاء طوال الـ90 دقيقة، وقدم حالات عديدة جيدة على مستوى الضغط العكسي.

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