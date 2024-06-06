"لا أخشى نجولو كانتي" .. إدواردو كامافينجا يتحدث عن موقفه من عودة نجم الاتحاد لمنتخب فرنسا!

نجم ريال مدريد يعلق على المنافسة مع كانتي

كشف إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب فرنسا، عن موقفه من عودة نجولو كانتي لاعب وسط الاتحاد إلى صفوف الديوك قبل المشاركة في يورو 2024.

وعاد كانتي مجددًا إلى صفوف منتخب فرنسا، حيث شارك بصفة أساسية في مباراة الديوك ضد لوكسمبورج التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، استعدادًا للمشاركة في اليورو.

وقال كامافينجا خلال تصريحات نقلتها "RMC": "لا أخشى عودة كانتي على الإطلاق، أنا واثق في نفسي، ونجولو لاعب عظيم، ومن الطبيعي أن يكون له مكانه".

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وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية هو أن يكون لديك منافسة في الفريق، وهذا هو منطق أي فريق عظيم، وعليك أن تعطي كل ما تبذلونه من جهد للحصول على وقت للعب".

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة في بطولة يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا، رفقة بولندا وهولندا والنمسا.