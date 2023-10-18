"لا أتحدث معه" .. رئيس رابطة الدوري الإسباني يعلق على اتهام لابورتا في قضية نيجريرا

خافيير تيباس خرج للرد على اتهام لابورتا رسميًا في قضية نيجريرا..

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على أنباء التحقيق مع جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، ودخوله كأحد المتهمين في قضية نيجريرا، والمتهم فيها النادي الكتالوني بمنح النائب السابق لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني مبالغ مالية.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "حسب علمي، فقد تم اتهامه منذ فترة طويلة، ويتم التحقيق معه منذ أسابيع، لقد أدليت برأيي في حدث، أنا محامٍ ولا أحب أن أعطي آراء لا للقضاة ولا للزملاء".

وأضاف: "الأمر يعتمد على نوع الجريمة، وقانون التقادم الذي تنطوي عليه مثل هذه الجرائم، جريمة مثل الرشوة، بشكل عام، تطيل فترة التقادم، قاضي التحقيق يعتبر أن هناك جريمة رشوة، ويطبق المنطق".

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وأردف: "ليس لدي شعور بأن الأمر لن يؤدي إلى شيء، لا يمكنني التحكم في المدة، لكن هذا لن يؤدي إلى لا شيء".

وأكمل: "لا أتحدث كثيرًا مع لابورتا، أتحدث كرجل قانون، لدي شعور بأن حقيقة وجود بعض المدفوعات قد تمت إلى رئيس اللجنة الفنية للحكام، لا أعرف ماذا يمكن أن نسميها، رشوة أو فساد رياضي أو غيرها، عندما نتحدث عن غسيل الأموال، لا أعرف حقًا".

واختتم تيباس تصريحاته بالرد على سؤال حول بقاء لابورتا في رئاسة برشلونة أو رحيله بسبب التحقيق، قائلًا: "لا أستطيع تقييم ما قد يفعله لابورتا. إذا اعتبر أنه بريء تمامًا، وأنه لا يتحمل أي مسؤولية، فسوف يريد أن يستمر، لكن لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك".