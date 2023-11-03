لا الهلال ولا ريال مدريد.. عملاق أوروبي يخطط لخطف مبابي بعد رحيله عن باريس

مستقبل النجم الفرنسي محل الجدل من جديد..

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رغم أن الحديث حول مستقبل كيليان مبابي ينحصر دائمًا في اسمين هما ريال مدريد النادي المتوقع له وباريس سان جيرمان ناديه الحالي، إلا أن هناك من يريد أن يقتنص الفرنسي الدولي من براثن الملكي.

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ذلك النادي هو ليفربول، الذي تفيد تقارير فرنسية بأنه لا يزال على تواصل مع بيئة مبابي، تواصل لم ينقطع منذ عام 2017 حسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وتفيد الصحيفة بأن ليفربول يريد أن يقدم عرضًا في الصيف المقبل من أجل الفرنسي الدولي، الذي لا تستبعد الصحيفة ذاتها أن يجدد مع باريس سان جيرمان وينهي آمال ريال مدريد في ضمه.

لكن لا شيء مؤكدًا في الوقت الراهن سوى أن مبابي سيكمل عامه الحالي في باريس سان جيرمان، بغد ذلك كل الاحتمالات مفتوحة.

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ويعد مستقبل كيليان مبابي من بين أهم القضايا في عالم كرة القدم، التي تتجدد في كل موسم انتقالات، خصوصًا بعد العرض المدوي الذي قدم له من قبل المملكة العربية السعودية وبالأخص العملاق الهلال من أجل ضم وصيف كأس العالم 2022 وبطلها في 2018.

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