"لا أريد رؤية كين بقميص توتنهام مرة أخرى"!

أداء هاري كين أصبح مخيبًا في الآونة الأخيرة.

في نصف ساعة فقط خلال الشوط الأول، نجح آرسنال في تسجيل ثلاثة أهداف ضد غريمه التقليدي توتنهام، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات" ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز "الجانرز" بنتيجة 3-1.

توتنهام منذ بداية الموسم يظهر شبحًا لما كان عليه الفريق في المواسم الماضية، ويرى مشجعو "سبيرز" أن قائد الفريق هاري كين هو من يقع اللوم عليه في حالة الفريق.

ماذا حدث بين هاري كين وتوتنهام؟

هاري كين أبلغ إدارة توتنهام مع نهاية الموسم الماضي برغبته في تغيير الأجواء، وخوض تحدٍ جديد في مسيرته الكروية.

لكن النادي اللندني رفض كل العروض التي وصلت من مانشستر سيتي للحصول على خدمات هاري كين، وهو على ما يبدو قد أثر نفسيًا على قائد "سبيرز".

توتنهام طلب الحصول على 170 مليون يورو مقابل السماح برحيل هاري كين إلى مانشستر سيتي، وهو ما رفضته إدارة بطل الدوري الإنجليزي.

وأشارت تقارير إلى أن كين تعمد التأخر في العودة إلى تدريبات توتنهام التحضيرية لموسم 2021-2022، قبل أن يخرج اللاعب ليدافع عن نفسه، ويؤكد أن الأمر تم بالاتفاق مع الإدارة.

ومنذ بداية الموسم، لم يسجل كين أو يصنع أي هدف في الدوري الإنجليزي، واكتفى بتسجيل هدف وحيد في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وهدفين في دوري المؤتمرات الأوروبية.

ماذا قالت جماهير توتنهام عن هاري كين؟

أحد مشجعي توتنهام تحدث في تصريحات لمحطة "توك سبورت" الإنجليزية قائلًا: "لم أشعر أبدًا بمثل هذا الخجل كوني مشجعًا لتوتنهام، لا أريد رؤية هاري كين يرتدي قميص الفريق مرة أخرى".

الخبراء يشككون في كين

ليست الجماهير فقط هي التي تشكك فيما يقدمه هاري كين حاليًا مع توتنهام، حيث يعتقد جاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق ومحلل قنوات "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن "كين لا يبدو سعيدًا".

وأضاف نيفيل: "هاري لا يبدو على حاله، لغة الجسد تقول الكثير، يبدو أنه لا يزال يعيش الموقف الذي حدث في الصيف، كان بإمكانه تسجيل هدفين أو ثلاثة والحصول على ركلة جزاء، لكنه ليس نفسه".

ما هو موقف توتنهام الحالي؟

توتنهام يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد تسع نقاط، حققها بثلاثة انتصارات في الجولات الثلاثة الأولى، فيما خسر أمام كريستال بالاس وتشيلسي وآرسنال على التوالي.

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