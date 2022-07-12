لإيقاف سيل الانتقادات.. سيلفا يدافع عن رونالدو حبيس الدكة!

هل يلعب رونالدو أساسيًا ضد المغرب؟

كشف نجم المنتخب البرتغالي برناردو سيلفا عن موقف زميله كريستيانو رونالدو بعد جلوسه على الدكة في مباراة فريقهم ضد سويسرا يوم أمس بدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

حيث قرر المدرب فرناندو سانتوش وضع صاروخ ماديرا على الدكة في تصرف مثير، وشارك جونسالو راموس بدلًا منه وسجل ثلاثية ضمنت وصول البرتغال لربع النهائي.

وردًا على سؤال عما إذا كان رونالدو يمكن أن يسبب أي مشاكل في المعسكر، قال نجم مانشستر سيتي للصحفيين بعد المباراة: "لا أعتقد ذلك، أعتقد أنه يساعدنا، اليوم أظهر شخصية رائعة داخل غرفة الملابس، وكان بخير".

وواصل: "بالطبع، في بعض الأحيان قد لا يكون سعيدًا لأن الجميع يريد اللعب، لكنه ساعدنا كثيرًا في دوره وكان سلوكه رائعًا".

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغال سيلعب أمام المغرب يوم السبت المقبل ضمن الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022، والفائز سيلعب ضد المنتصر من مواجهة إنجلترا وفرنسا.