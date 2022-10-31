لإنقاذه ومساعدته .. رونالدو أخبر موهبة يوفنتوس بمشكلة قلبه

والد نيكولو فاجيولي نجم يوفنتوس الشاب يتحدث عن الدور الذي لعبه كريستيانو رونالدو في مسيرة نجله.

كشف ماركو، والد نيكولو فاجيولي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عن الدور الذي لعبه كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمساعدة نجله على تخطي أزمة صحية تعرض لها في القلب.

فاجيولي سجل أول هدف له في مسيرته الاحترافية مع يوفنتوس، وذلك حين قاد "البيانكونيري" للفوز على ليتشي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت لحساب الجولة 12 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي.

ماركو فاجيولي تحدث مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بعد ساعات قليلة من هدف نيكولو الأول مع يوفنتوس، للحديث عن اللحظات الأولى في مسيرته الكروية، والمساعدة التي تلقاها من رونالدو.

وقال: "أليساندور ديل بييرو هو أول أسطورة لنيكولو، لكن لم يكن لديه ملصقات في غرفته، فقط الكرات، وكرات التنس أيضًا شغفه الكبير الأخير، وبعد ديل بييرو وقع في حب باولو ديبالا، وكان من حسن حظه أيضًا مقابلته واللعب معه".

وعن دور رونالدو في حياة لاعب يوفنتوس الشاب قال والده: "لقد كان رائعًا مع نيكولو في الماضي، عندما شعرنا جميعًا بالخوف من مشكلة قلب ابني، طمأنه رونالدو بإخباره بأنه كان يعاني أيضًا من مشكلة مماثلة عندما كان طفلًا، وأنه لا داعي للقلق، وأن كل الأمور ستكون على ما يرام، وقد حدث ذلك".

يذكر أن فاجيولي، صاحب الواحد وعشرين عامًا، عاد إلى يوفنتوس في صيف 2022 بعد إعارته في الموسم الماضي إلى نادي كريمونيزي، وشارك مع "البيانكونيري" في خمس مباريات منذ بداية الموسم الحالي.