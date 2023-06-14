لإضفاء المزيد من الإثارة .. "يويفا" يعدل نظام دوري الأمم الأوروبية

"يويفا" قرر إجراء تغيير جذري في دوري الأمم الأوروبية..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسميًا عن إجراء تعديل جديد في نظام بطولة دوري الأمم الأوروبية، من شأنه إثراء مكانة كرة القدم الدولية بشكل أكبر.

"يويفا" وفي بيان عبر موقعه الرسمي، أكد أن تقديم جولة خروج مغلوب إضافية في بطولة دوري الأمم الأوروبية كان أحد القرارات الرئيسية التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في يناير الماضي، بعد أن اجتمعت للموافقة على الأشكال الجديدة لمسابقات المنتخبات الوطنية للرجال.

وحسب البيان، فإن التعديل على دوري الأمم الأوروبية يأتي بداية من النسخة التي تبدأ في سبتمبر 2024، ويتألف من جولة خروج مغلوب ستلعب في مارس، والتي ستكون بمثابة جسر بين مرحلة المجموعات التي تنتهي في نوفمبر والنهائيات في يونيو.

وتضم جولة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية المقرر إقامتها في شهر مارس الفائزين بصدارة ووصافة المجموعات في المستوى الأول، حيث ستواجه هذه الفرق بعضها البعض في مواجهات ذهاب وإياب، مع تقدم الفائزين إلى الدور نصف النهائي.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك مباريات فاصلة للصعود والهبوط بين المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المستوى الأول والمنتخبات التي تحصل على وصافة المجموعات في المستوى الثاني، وكذلك بين أصحاب المركز الثالث في المستوى الثاني والمنتخبات الوصيفة المستوى الثالث، وكما هو الحال مع ربع النهائي، ستأخذ هذه المواجهات شكل مباريات الذهاب والإياب.