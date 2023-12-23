لأول مرة بتاريخ دوري روشن.. واقعة غريبة جدًا في مباراة الاتحاد والرائد!

جاياردو في ورطة خلال مباراة الاتحاد والرائد!

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شهدت مباراة الاتحاد والرائد واقعة غريبة جدًا، حدثت لأول مرة في تاريخ بطولة دوري روشن السعودي، وذلك قبل دقائق قليلة من المباراة.

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الواقعة الغريبة هي تواجد 5 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء لفريق نادي الاتحاد، بينهم الحارسين مارسيلو جروهي وأسامة المرمش، أي أن خيارات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو هم 3 لاعبين فقط.

تشكيل الاتحاد مكون من: "عبد الله المعيوف، أحمد بامسعود، مد الله العليان، سلطان الفرحان، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، إيجور كورونادو، مروان الصحفي، رومارينيو، كريم بنزيما".

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: "مارسيلو جروهي، أسامة المرمش، صالح العمري، هارون كمارا، فرحة الشمراني".

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ويدخل الاتحاد مباراته أمام الرائد، ولديه نقص حاد في اللاعبين، في ظل معاناة باقي لاعبي العميد من الإصابات المختلفة!

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