لأن شقة واحدة لا تكفي.. ميسي يبحث عن منزل جديد في فلوريدا ويختار الأنسب

البرغوث الأرجنتيني يريد إضافة ملك جديد إلى خزائنه العقارية

يحاول الأرجنتيني ليونيل ميسي الحصول على منزل جديد في فلوريدا، يكون قريبًا من ملعب فريقه إنتر ميامي، ولذلك تم تصوير لقطات له وهو يبحث عن شقة جديدة برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وابنهما تياجو البالغ من العمر 10 أعوام، وفقًا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

يملك ميسي بخلاف مكان إقامته الحالي شقة أخرى في برج "بورشه ديزاين" والآن يسعى لتوسيع أملاكه العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية بمنزل جديد.

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يتطلع ميسي إلى البحث عن أماكن إقامة متعددة لعائلته، وهو ما فعله في برشلونة طيلة السنوات التي لعبها بين صفوفه، وهو ما يوحي برغبته في البقاء مدة أطول داخل أمريكا.

المنزل الجديد الذي يتطلع إليه ميسي سيكون في مدينة بوكا راتون، ويبعد عن ملعب إنتر ميامي 25 دقيقة فحسب.