لأنه يمتلك البديل .. ليفربول يصرف النظر عن ضم نيكو ويليامز

ليفربول يمتلك أكثر من لاعب في هذا المركز

صرف ليفربول النظر عن التعاقد مع النجم الإسباني نيكو ويليامز الذي تألق في يورو 2024، وذلك في ظل امتلاكه البديل الكفؤ الذي يرفض التخلي عنه.

وكشفت صحيفة "The Athletic" عن أن ليفربول لا يُريد التعاقد مع نيكو ويليامز خلال الصيف الحالي، بعدما لفت الاهتمام بأدائه في بطولة يورو 2024.

ورأى ليفربول أن ويليامز سيكون إضافة رائعة لهجوم الفريق الأحمر، حيث تم ربط اسمه لبعض الوقت، ولكن الصحيفة أكدت على أن تلك الأخبار غير صحيحة، في ظل تمسك الريدز باستمرار الكولومبي لويس دياز في صفوفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرفض النادي الإنجليزي التخلي عن دياز، الذي يحظى باهتمام من جانب برشلونة الإسباني، وهو الأمر الذي يجعل مسألة انضمام ويليامز إليه صعبة، كما أن هناك عناصر أخرى تستطيع اللعب في هذا المركز، مثل كودي جاكبو وديوجو جوتا.

ولعب أيضًا داروين نونيز العديد من المباريات في مركز الجناح الأيسر، وأيضًا كيرتس جونز ودومينيك زوبوسزلاي، ولذلك فإن إمكانية صرف مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني على لاعب آخر فهو أمر ليس له معنى لنادي ليفربول.

وارتبط اسم دياز ببرشلونة وباريس سان جيرمان، ولكن ليفربول رفض التخلي عن خدماته، مما يجعله هو الأقرب للعب في مركز الجناح الأيسر الموسم القادم وليس نيكو ويليامز.