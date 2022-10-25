"لأنك سمين".. أجويرو يحكي سبب استبعاد جوارديولا له من بعض المباريات

مازن زكيمازن زكي|
Sergio AgueroGetty
سيرخيو أجويروجوزيب غوارديولاالدوري الإنجليزي الممتازمانشستر سيتي

نظام صارم من بيب جوارديولا

على الرغم من أن علاقة سيرخيو أجويرو بمدربه السابق بيب جوارديولا لم تكن في أفضل حال عندما كان الأرجنتيني لاعبًا، إلا أنه يقدر بعض القرارات الهامة التي اتخذها المدير الفني الإسباني تجاهه.

حيث تحدث أجويرو عن استبعاد جوارديولا له في بعض المنافسات بسبب زيادة وزنه، وأوضح الأرجنتيني أن مدربه كان على حق وقت اتخاذ هذه القرارات، حيث وضع بيب نظامًا صارمًا يمشي على الكل.

وعن ذلك، قال سيرخيو إلى برنامج "El Chiringuito": "إذا كان وزنك المثالي هو 79-80 كجم، وكان وزنك 80 كجم و100 جرام فسوف يتم تغريمك ولن تلعب".

وواصل: "في الموسم الأول كنا بين الرابع والثالث، وقال لقد تركتك لأنك أصبحت سمينًا هذا الأسبوع. وماذا كنت سأقول؟ لقد كان على حق، هذه الأشياء تحدث".

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كما تطرق أجويرو أيضًا إلى تغيير أسلوبه في اللعب بعد قدوم جوارديولا، حيث تحدث عن تعمله لطريقة الضغط العالي، واختتم: "عندما وصلت، طلب مني جوارديولا الضغط كثيرًا على قلب الدفاع، وبعد ذلك لم يكن لدي أكسجين للهجوم، لم أكن معتادًا على الضغط ولكن بيب علمني طريقة القيام بذلك".

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