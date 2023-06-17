لأجل عيون كيليان مبابي .. ريال مدريد يستخدم زين الدين زيدان لتهديد كارلو أنشيلوتي

فلورنتينو بيريز يسعى إلى استعادة زيدان من جديد إلى النادي الملكي..

عاد نادي ريال مدريد الإسباني للاهتمام بعودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى النادي الملكي، حيث يرغب فلورنتينو بيريز في استعادة "زيزو" من جديد.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن بيريز يرغب في أن يصبح زيدان ضمن المخطط التنظيمي للفريق الأبيض، ويعتقد رئيس ريال مدريد أنه يمكن أن يكون رقمًا هامًا في تخطيط الفريق للمستقبل القريب، إما كمستشار كما حدث في موسم 2010-11، أو حتى كمدرب محتمل إذا لم تسر الأمور على ما يرام.

ضغط البرازيل المستمر على كارلو أنشيلوتي لتدريب "السيلساو" قد يكون سببًا رئيسيًا في احتمالية عودة زيدان كمدرب للنادي الملكي.

وحسب التقرير، فإن الاهتمام بعودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد يأتي من حقيقة أن النادي سار على نهج "زيزو" تحديدًا فيما يتعلق بسياسة التعاقدات، بعدما ضم "الميرينجي" لاعبين أمثال أوريليان تشواميني، وإدواردو كامافينجا، وجود بيلينجهام، خاصة وأنهم كانوا بتوصية من المدرب السابق.

ومن أهم الأسباب التي تدفع ريال مدريد إلى الاستعانة بخدمات زيدان من جديد، حقيقة أنه قد يكون عامل جذب رئيسي في عملية التعاقد مع كيليان مبابي.

التقرير أشار أيضًا إلى حقيقة أن بيريز يرى أن الوقت قد عاد لاستعادة العلاقات مع زيدان، بعد النهاية العاصفة لمرحلته الثانية كمدرب في صيف 2021، والخطاب الغاضب الذي نشره المدرب الفرنسي بعد رحيله.