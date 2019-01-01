لايبزيج يعلق على أنباء رحيل فيرنر

نادي لايبزيج يعلق على أنباء رحيل لاعبه الشاب تيمو فيرنر عن صفوفه في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نادي لايبزيج الألماني أن انتشار أنباء عن رحيل لاعبه الشاب تيمو فيرنر في ذلك الوقت من الموسم يعد أمرًا طبيعيًا للغاية.

جاء هذا عن طريق تصريحات صحفية للمدير الرياضي للنادي رالف رانجنيك وأكد خلالها أنه مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية يعد من الطبيعي الحديث عن الصفقات.

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وقال رانجنيك: "أنه ذلك الوقت من الموسم الذي يقترب فيه من الانتهاء، كل تلك الأحاديث التي تخرج في الفترة الأخيرة تعد طبيعية".

وكان رئيس النادي أوليفر مينتزلاف قد أكد في تصريحات صحفية أن فيرنر مستمر لنهاية عقده وقال: "نحن نريد أن نمدد تعاقده المستمر حتى 2020، لهذا السبب لا يزال في النادي".

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وأعرب اللاعب من قبل عن رغبته في الرحيل عن صفوف لايبزيج في أكثر من مناسبة وآخرها كان قراره بعدم تمديد تعاقده مع الفريق.

جدير بالذكر أن فيرنر يعد واحدًا من أهداف العديد من كبار أوروبا، على رأسهم في الأشهر الأخيرة كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول.