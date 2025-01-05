"لن يشارك ثانية".. لايبزيج يطالب برشلونة بـ10 ملايين يورو "متغيرات" صفقة أولمو!

ما مصير النجم الإسباني؟

يبدو أن أسوأ كوابيس برشلونة ليس فقط عدم قدرة النادي على تسجيل نجم الوسط داني أولمو، ليتمكن من مواصلة المشوار في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وحتى الآن، ما زال برشلونة غير قادر على تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، رغم نجاحه في الوصول إلى قاعدة 1:1 الخاصة باللعب المالي النظيف.

لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا أعلنا أن البارسا "عدّل وضعه المالي بعد الوقت المناسب لتسجيل اللاعبيْن، حيث لا يمكن تسجيل أي لاعب في فريق واحد بفترتي انتقالات خلال موسم واحد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر الصحفي الإسباني بيدرو موراتا، أن "نادي لايبزيج (الذي باع أولمو لبرشلونة مقابل 60 مليون يورو في الصيف الماضي)، يدرس مطالبة برشلونة بمكافآت متغيرة في عقد البيع".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، نقلًا عن مصادر بالنادي الألماني: "العقد ينص على 20 مليون يورو كمتغيرات، 10 ملايين منها سهلة التحقق".

وختم: "نظرًا لعدم قدرة اللاعب على المشاركة في نصف الموسم الثاني، تدرس الشؤون القانونية في لايبزيج مطالبة برشلونة بـ10 ملايين يورو (كانوا سيحصلون عليها حال مشاركته).

ويرفض برشلونة الاستسلام ويستمر في البحث عن طريقة يتمكن بها من تسجيل عقد الثنائي أولمو وفيكتور، حيث سيلجأ للمجلس الرياضي الأعلى، لاتخاذ قرار في هذا الشأن، أو الاستئناف على قرارات الاتحاد والرابطة لدى المحاكم العادية.