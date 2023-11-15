لاوتارو مارتينيز .. الصفقة ذات الوجهين للاتحاد في يناير

الاتحاد يُقدم عرضًا ضخمًا لضم مهاجم إنتر، فهل هي خطوة صحيحة؟

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بدأ الاتحاد عهدًا جديدًا بإقالة المدرب نونو سانتو، والذي سيتضمن بالتأكيد قرارات أخرى خاصة باللاعبين الأجانب القدامى، ويتحدث الإعلام عن تقديم عرض ضخم لمهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز يقترب من 240 مليون يورو.

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استهداف النجم الأرجنتيني خطوة قد تنظر لها من زاويتين، واحدة تُظهرها إيجابية تمامًا والأخرى سلبية وغير منطقية، لكن بشكل عام أراها بداية إيجابية للعهد الجديد الذي سنرى به "اتحاد" مختلف تمامًا عن الموسم الماضي، مثلما الحال مع الهلال والنصر والأهلي.

بداية لا يُمكن لوم إدارة الاتحاد على قرارات الصيف باعتقادي، سواء الحفاظ على المدرب البطل أو اللاعبين الأجانب أصحاب الإنجاز، فقد قدموا ما يشفع لهم للبقاء واستحقوا لمسة الوفاء تلك من الإدارة والإعلام والجمهور ... لحظتها كان الجميع تقريبًا متفق على القرار.

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صحيح أن القرار يبدو خاطئًا للعديد حاليًا لكن ذلك لأن الظروف اختلفت والمدرب يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية بجانب عوامل أخرى أبرزها الإصابات وتراجع مستوى بعض النجوم وهو ما لم يكن في الحسبان.

عمومًا .. الوقت لم يمض بعد على تصحيح الأخطاء، لكن هل تكون البداية بالهجوم أم غيره من المراكز؟ باعتقاد العديد من المحللين أن هجوم الاتحاد بحالة جيدة وليس هو المشكلة الكبرى بل هناك مراكز أخرى تحتاج إلى دعم في يناير أبرزها في الوسط والدفاع.

الفريق بحاجة إلى قائد لدفاعه وربما عودة أحمد حجازي تزيل تلك الحاجة، بشرط أن يعود بمستواه السابق وإلا فالحاجة أكيدة لمدافع جديد صاحب خبرة وشخصية وقدرة على القيادة من الخلف، كذلك الوسط بحاجة للاعب أكثر قدرة على الإبداع والرؤية والتحرك من الثنائي فابينيو ونجولو كانتي.

من تلك الزاوية نرى أن الاتجاه لضم مارتينيز يبدو خطوة من غير موفقة من إدارة أنمار الحائلي، وأن الأولوية يجب أن تكون لدعم المراكز الأخرى في الوسط والدفاع، بل وربما حتى حراسة المرمى بحاجة إلى تغيير واستبدال مارسيلو جروهي الذي لا يُقدم نفس المستويات الخارقة التي اعتدنا عليها في المواسم الماضية.

لكن، ومن زاوية أخرى .. من يستطيع أن يرفض لاعبًا مثل مهاجم إنتر؟ لاعبًا قادرًا على نقل الهجوم نقلة نوعية، يمتلك قدرة على صناعة الفارق وإخفاء عيوب الفريق وجلب النقاط والانتصارات رغم الأداء السيئ ... هنا نحن نتحدث عن لاعب يقوم بعمل مماثل لما يقوم به كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا في النصر وألكسندر ميتروفيتش في الهلال.

هل يفوز النصر دومًا بأداء مقنع؟ هل جمهور الهلال راضٍ عن أداء الفريق؟ لا بالطبع .. لكن النقاط تُحصد بفضل قدرات فردية خاصة في الفريق الأزرق وتحديدًا من قناصه الصربي الذي لا يرحم أبدًا.

وصيف دوري أبطال أوروبا، والذي بالمناسبة لعب دورًا بارزًا في وصول إنتر لذلك الإنجاز، هو النسخة الأعلى جودة من رومارينيو، اللاعب القادر على خلق ثنائية خارقة مع كريم بنزيما لأنه يُناسب أسلوبه في اللعب تمامًا، ما فعله مع روميلو لوكاكو قادر تمامًا على تكراره مع مهاجم ريال مدريد السابق في جدة.

مارتينيز وبنزيما قوة خارقة في هجوم الاتحاد قادرة على جلب النقاط دون أداء مقنع، وهو ما قد يُوفر الهدوء والاستقرار للفريق ليتطور وينضج وينسجم مع المدرب الجديد دون ضغوطات البحث عن النتائج ... هي بالتأكيد من تلك الزاوية خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية إيجابية للعهد الجديد.

نقول هذا ونحن نعلم في النهاية أن الصفقة صعبة جدًا، فاللاعب وناديه لديهما الرغبة في تجديد العقد والبقاء معًا، وذلك ما عبر عنه وكيل مارتينيز وخافيير زانيتي نائب رئيس إنتر، لكن في الجانب الآخر .. إن لم يكن هذا الوقت هو وقت تحويل الأحلام إلى واقع في الدوري السعودي فمتى يكون؟!

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