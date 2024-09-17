جوارديولا: لا أتمنى الكرة الذهبية للاوتارو.. وأسخر من نفسي بسبب هالاند!

"لا أفكر في المستقبل"

انهال الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالثناء على النرويجي إرلينج هالاند مهاجم فريقه، بينما يستعد لمواجهة إنتر الإيطالي غدًا الأربعاء، في افتتاح دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي اليوم: "متفاجئ بعض الشيء من أرقام هالاند، هل تعرف لماذا؟ لأنني سجلت 16 هدفًا تقريبًا في مسيرتي، وهذا الرجل سجل 9 أهداف في 4 مباريات".

وأضاف: "لا أفكر في المستقبل، كل تركيزي على الاستعداد للمباراة وكيفية تحقيق الفوز غدًا، في كرة القدم كل شيء ممكن أن يحدث، لذا عليك أن تتعامل مع الحاضر حتى يأتي موعد المباراة المقبلة".

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وفيما يتعلق بقدرات الفريق الإيطالي، علق: "شاهدت نهائي دوري أبطال أوروبا (السيتي وإنتر) للمرة الأولى أمس، كانوا بالفعل فريقًا ممتازًا وما زالوا، حافظوا على المدرب، إنهم الأقوى في إيطاليا، وسيمون إنزاجي مدرب ممتاز".

وفيما يتعلق بالشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا، أوضح جوارديولا: "نحتاج الفوز بالمباراة الأولى ثم المباريات التي تليها، وسنرى ما سيحدث، يجب أن نبدأ بشكل جيد على أرضنا".

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وعن نقاط قوة إنتر، ختم: "إنه فريق تاريخي يتمتع بعقلية لا تصدق، معتادون على الفوز وقادرون أيضًا على تحمل المعاناة، إنهم أقوياء بدنيا ولديهم صفات فردية ممتازة في بناء اللعب من الخلف، إنه فريق متكامل".

وختم: "لاوتارو مارتينيز يمكن أن يفوز بالكرة الذهبية، لكنني آمل أن يتمكن أحد لاعبي فريقنا من الفوز بها، إنه مهاجم استثنائي، يعرف كيف يسجل، ويمكنه القيام بأشياء كثيرة".