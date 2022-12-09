لام يشرح .. ماذا اختلف في الأرجنتين وميسي عن كأس العالم 2014؟

نجم الكرة الألمانية يقارن بين أرجنتين 2014 وأرجنتين اليوم!

يرى فيليب لام أسطورة منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق، أن المنتخبات الأوروبية بحاجة للتعلم من منتخب الأرجنتين، لتطوير كرة القدم، في عمودًا صحفيًا كتبه لام في مجلة "Zeit Online" الألمانية.

وكتب لام: "الأرجنتين هي الأفضل في نهائيات كأس العالم، لقد أتقن جميع اللاعبين الفضيلة الأساسية لكرة القدم دفاعياً وهجومياً بقوة، مع المهارات الفردية، التي فقدت رؤيتها في المناقشات حول التكتيكات والأنظمة، وهي ما يهم إذا كنت تريد الفوز يظهر اللاعبون الأرجنتينيون كثافة غير مشروطة إنهم يشكلون وحدة مع العديد من المشجعين لأنهم يرون أن هناك فريقًا على أرض الملعب يمكنك أن ترى لماذا يلعبون كرة القدم".

وأضاف: "المدرب ليونيل سكالوني يتحكم بكل شيء عادة، تكون الفرق الوطنية أقل تنظيمًا لأنها نادرًا ما تتدرب معًا لكن الأرجنتين تؤدي بشكل متناغم مثل فريق في دوري أبطال أوروبا خطتهم ​​الفوز بالكرة باستمرار والدفاع إلى الأمام، إنها فكرة دفاعية لكنها مصممة لتكون استباقية لأن الأرجنتين يمكنها أيضًا الاحتفاظ بالكرة".

وواصل: "بالإضافة إلى ذلك فكر سكالوني في كيفية دمج الفريق مع ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا، وكذلك كيف يلعبون بدون ميسي حتى يتمكن الفريق من إيجاد طريقه بدون النجم الأول".

وشدد: "لقد وجدت الأرجنتين وميسي تقسيمًا غير عاديًا ومثيرًا للعمل في عام 2014 عندما خسروا أمامنا في نهائي ماراكانا، بدا أن زملائه في الفريق ينتظرونه ليحل كل شيء بمفرده في عام 2022، يلعبون من أجله وهو ينتظر وقته، تنتج مثل هذه القصص قيمة مضافة تتجاوز الرياضة".

وأردف: "يمكن لأوروبا بالتأكيد أن تتعلم شيئًا من الأرجنتين وأمريكا الجنوبية، ألمانيا لديها الكثير من المواهب لكنها تفتقر إلى النظام والخطة، إيطاليا هي عكس ذلك الهيكل موجود لكنهم يفتقرون إلى الجرأة والعمل في الهجوم، تتمتع إسبانيا بأسلوب متفوق، لكن الرغبة في اللعب وجهًا لوجه مفقودة إلى حد ما وكذلك تقاوم، مما يترك شعورًا بأنه ليس معنا في قطر، لعبت إسبانيا بطريقة اللعب الجميل والتي كما نعلم لا تتضمن تسجيل الأهداف يقولون في ألمانيا إن كرة القدم هي لعبة أطفال، لأن كل ما تحتاجه هو كرة وحقيبتان مدرسيتان كعناصر في إسبانيا، لا تحتاج حتى إلى الحقائب المدرسية".

وأتم: "لكن من الجميل والجذاب أن تلعب على الخصم أو تأخذ الكرة منه ولا تتركه يمرر للاعبين، أعتقد أن المغرب سيظهر بنفس القوة مرة أخرى في ربع النهائي أمام البرتغال، كرة القدم هي لعبة قتالية".