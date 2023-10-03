"لامين يامال نصراوي" .. فيديو من برشلونة يثير الجدل!

اللاعب الشاب جدد مع برشلونة للتو!

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تسبب مقطع فيديو نشره نادي برشلونة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في إثارة الكثير من الجدل حول اللاعب الشاب لامين.

جاء هذا عقب ساعات من تجديد عقد يامال في صفوف برشلونة حتى عام 2026 بشرط جزائي قيمته مليار يورو كأحد أعلى الشروط الجزائية في العالم.

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مقطع الفيديو كان به الكثير من اللقطات للامين بقميص برشلونة لكن المشكلة ليست في المقطع نفسه بل في النص الذي كتبه النادي الكتالوني عليه.

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فحساب برشلونة كتب: "لامين يامال نصراوي"، ليجن جنون جماهير فريق النصر السعودي عبر منصة إكس، فمنهم من أدرك على الفور أن ذلك هو اسمه الثلاثي ومنهم من ظن لوهلة أن ذلك إعلان لرحيله عن برشلونة لصالح العالمي.

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جدير بالذكر أن يامال شارك هذا الموسم في تسع مباريات مع برشلونة وصنع هدفين حتى الآن في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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