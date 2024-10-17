Golden Boy 2022
أحمد مجدي

لامين يامال، كوبارسي، أردا جولر وآخرون.. قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2024

لامين يامالباو كوبارسيأردا جولركوبي ماينوأليخاندرو جارناتشووارن زائير إيمري

تعرف على قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2024

أعلنت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية المسؤولة عن منح جائزة الفتى الذهبي كل عام، عن طرح قائمة العشرين اسمًا التي سيتم اختيار أفضل لاعب شاب في العالم من بينها عن عام 2024.

النسخة الخاصة بالموسم الماضي 2023/2024، شهدت وجود العديد من النجوم الصغار في القائمة الأولية المكونة من مائة لاعب شاب تحت 21 عامًا.

وجاء لامين يامال نجم برشلونة الذي اقتحم قلوب جماهير برشلونة وعشاق كرة القدم، كأحد أقوى المرشحين للحصول على الجائزة، إن لم يكن الأقرب للحصول عليها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فيما يلي نستعرض لكم قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة الفتى الذهبي 2024..

من اللاعبون المرشحون لجائزة الفتى الذهبي 2024؟

اللاعبون المرشحون لجائزة الفتى الذهبي هم الآتية أسماؤهم:-

اللاعبالنادي
لامين يامالبرشلونة
جواو نيفيشباريس سان جيرمان
وارين زائير إيمريباريس سان جيرمان
أليخاندرو جارناتشومانشستر يونايتد
باو كوبارسيبرشلونة
سافيومانشستر سيتي
ريكو ليويسمانشستر سيتي
ألكساندر بافلوفيتشبايرن ميونخ
كوبي ماينومانشستر يونايتد
جوريل هاتوأياكس أمستردام
ليني يورومانشستر يونايتد
جيمي بينو جيتينزبوروسيا دورتموند
كنان يلديزيوفنتوس
كريستيان موسكيرافالنسيا
آدم وارتونكريستال بالاس
أردا جولرريال مدريد
ماتياس تيلبايرن ميونخ
ديسير دويباريس سان جيرمان
أوسكار جلوخريد بول سالزبورج
صامويل أوموروديونبورتو

متى يقام حفل جائزة الفتى الذهبي 2024؟

الحدثالموعدالمكان
جائزة الفتى الذهبي 2024الأربعاء 4 ديسمبر 2024تورينو - إيطاليا

ما طريقة اختيار الفتى الذهبي 2024؟

تشرف صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية على إجراء تصويت عام بين الصحفيين المتخصصين من كل بلد وفق اختيار الاتحادات وإدارة الصحيفة، على أن تحسم الجائزة بالتصويت وفق المعايير التالية:-

  • يجب أن يكون جميع المترشحين للجائزة تحت سن 21 عامًا.
  • يجب أن يكون المرشح قد شارك في إحدى البطولات الأوروبية الكبرى على الأقل.
  • يسمح لكل صحفي بترشيح 5 لاعبين فقط ويتم التنقيط وفقًا للمعيار التالي:-
  1. أفضل لاعب: 10 نقاط
  2. ثاني أفضل لاعب: 7 نقاط
  3. ثالث أفضل لاعب: 5 نقاط
  4. رابع أفضل لاعب: 3 نقاط
  5. خامس أفضل لاعب: نقطة واحدة

يتم فرز الأصوات الخاصة بكل لاعب، وجمع النقاط التي أعطاها كل صحفي، وصاحب العدد الأكبر من النقاط يتم إعلان تتويجه بالجائزة.

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