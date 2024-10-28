موقف محرج للامين يامال في حفل الكرة الذهبية

لم يكن يتمنى ذلك الوضع!

تعرض النجم الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة إلى موقف حرج للغاية في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، والتي حصد فيها جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

جاء هذا بعدما تسلم الجائزة، حيث وقف على المنصة للإدلاء ببعض التصريحات، لكن بعد لحظات قليلة وقعت مشكلة تقنية في عملية الترجمة التي يحصل عليها عبر سماعة خاصة في الأذن.

وعندما توجه له أسطورة كرة القدم الإفريقية دييديه دروجبا بسؤال حول إذا ما كان يستطيع أن يعيد تكرار ما قام به ميسي، وأن يكسر رقم الظاهرة كأصغر من يحقق الكرة الذهبية تلعثم نجم برشلونة ولم يستطع الرد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

توجه أسطورة كرة القدم الهولندي رود خوليت على الفور ليامال ليقوم بمساعدته ويجيب عنه بعض الأسئلة، حيث أشاد بمستواه في الموسم الماضي واليورو، وتحدث عن مدى خجله.

جدير بالذكر أن يامال كان قد أصبح أصغر من يسجل في تاريخ الكلاسكيو يوم السبت الماضي عندما فاز برشلونة بأرباعة أهداف نظيفة على حساب ريال مدريد صاحب الأرض والجمهور.