متفوقًا على نادال وأيتانا بونماتي .. لامين يامال يحصل على جائزة جديدة

نجم البارسا يحصل على جائزة جديدة

حصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، على جائزة جديدة، متفوقًا على عدد من الرياضيين الإسبان، وذلك خلال عام 2024.

وقدم يامال خلال عام 2024 أداءً استثنائيًا مع برشلونة والمنتخب الإسباني، ليصبح أحد العناصر التي لا غنى عنها في البلوجرانا واللاروخا.

وفاز يامال بجائزة "شخصية العام 2024" من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعدما تفوق على جميع منافسيه، في تصويت قراء الصحيفة.

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وتصدر يامال استطلاع رأي القراء بنسبة 30%، متفوقًا على أيتانا بونماتي نجم البارسا التي حصلت على جائزة أفضل لاعبة بالعالم لعام 2023، والتي حصلت على 18% من نسبة التصويت، وتادي بوجاتشار نجم الدرجات الهوائية الذي حقق انتصارات لافتة بالبطولات العالمية بنسبة 12%.

فيما احتل نجم التنس رافائيل نادال المركز الرابع في قائمة التصويت بنسبة 11%، حيث أنهى عامه الخير في الملاعب دون أي ألقاب، رغم مشاركته في أولمبياد باريس 2024 رفقة كارلوس ألكاراز.

وقاد يامال منتخب إسبانيا للتتويج ببطولة يورو 2024، كما أصبح أصغر لاعب يسجل في كأس السوبر الإسباني، وأصغر هداف في تاريخ كأس ملك إسبانيا، وأصغر لاعب يسجل ثنائية في الدوري الإسباني، وأصغر لاعب يشارك في أدوار خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا.

كما أصبح لامين يامال أصغر لاعب وأصغر هداف في تاريخ منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024، والتي شهدت تألقه، وحصل فيها على جائزة أفضل لاعب شاب، وأفضل هدف بالإضافة إلى أنه كان الأكثر صناعة للأهداف بالبطولة.