"دوري الأبطال وكأس العالم".. لامين يامال يرفع راية التحدي مع بلوغه 18 عامًا!

"أريد الفوز الآن"

رفع لامين يامال نجم برشلونة الشاب راية التحدي، بعد احتفاله ببلوغه 18 عامًا، مشيرًا إلى أن "دوري أبطال أوروبا سيأتي له ولبرشلونة".

ماذا حدث؟

كان العملاق الكتالوني يتطلع إلى الفوز باللقب الموسم الماضي، لكن أحلامه تحطمت بشكل درامي على يد إنتر في نصف النهائي.

ومع ذلك، تمكن برشلونة من تحقيق ثلاثية (الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني).

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أضيفت هذه الميداليات إلى تلك التي يمتلكها يامال بالفعل، حيث حطم المراهق المذهل الأرقام القياسية بينما ساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أمم أوروبا في 2024، وها هو يعتزم الفوز بأهم الجوائز في السنوات المقبلة.

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ماذا قال يامال؟

"ببلوغي 18 عامًا، أتمنى تحقيق كل ما حققناه في سن 16 و17، مع اللقب الذي نفتقده - دوري أبطال أوروبا - وكذلك كأس العالم. هذه هي الألقاب التي أفتقدها. عقليتي تقول لي إن عليّ الخروج والفوز".

وأضاف في تصريحات لموقع برشلونة الرسمي: "لا أفكر في عدد السنوات التي أمامي، أريد الفوز الآن. سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك. أريد فقط أن أقول للجماهير إننا سنكون هناك، سنقاتل، ودوري أبطال أوروبا سيعود إلى ديارنا. وكأس العالم أيضًا".

ماذا بعد؟

تمت الموافقة على توقيع يامال على عقده الجديد المربح مع برشلونة، مع تلميح إلى أنه سيخلف ليونيل ميسي في ارتداء القميص رقم 10 الذي ارتداه ميسي بتميز كبير، ليصبح الشاب نجمًا عالميًا ومنافسًا على جائزة الكرة الذهبية بجدارة.